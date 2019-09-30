РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Жительница Люберец пожаловалась главе городского округа Владимиру Ружицкому на закрытие аптечного пукта в районной больнице, которая расположена в поселке Октябрьский, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел встречу с жителями поселка Октябрьский. Одна из пожилых жительниц пожаловалась главе на закрытие аптечного пункта после ремонта больницы. Она отметила, что раньше там она получала льготные лекарства. На вопрос ответил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

«Помощение не открылось, потому что оно не соотвествовало нормам. На данный момент администрацией предложено три варианта для помещения, но, к сожалению, в этом году (в 2019 году - ред.) они не вошли в план ремонта», – сказал Старцев.