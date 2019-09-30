РИАМО - 30 сен. Фирму, эксплуатирующую конгресс-отель «Ареал» в деревне Новая Купавна Богородского округа, оштрафовали почти на 330 тысяч рублей за незаконный забор воды из ручья для полива растений, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии совместно с сотрудниками Ногинской городской прокуратуры провели проверку соблюдения требований водного законодательства в деятельности ООО «Кристалл», которое эксплуатирует конгресс-отель «Ареал» в деревне Новая Купавна Богородского городского округа. По территории конгресс-отеля протекает безымянный ручей – приток реки Шаловки.

«В ходе проверки установлено, что ручей передан в пользование компании «Кристалл» без забора воды. Тем не менее, инспекторы эконадзора выявили два насоса, установленных на берегах ручья. С их помощью откачивалась вода для полива растений и мытья дорожек. Таким образом произошел самозахват водного объекта и нарушение условий договора водопользования», – говорится в сообщении.

Компания-нарушитель и один из ее руководителей оштрафованы на общую сумму 328 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Ногинской городской прокуратуры.