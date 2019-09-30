РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. Электропоезда на Курском вокзале Москвы, которые следуют до Подольска, отменили в понедельник из-за плановых изменений, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы МЖД.

Ранее в 18:00 на Курском вокзале Москвы по громкоговорителю пассажирам сообщили об отмене электропоездов до 19:08.

«Электропоезда в промежутке между 18:00 и 19:00 отменили в связи с плановыми изменениями, связанными с обслуживанием железнодорожной станции. Приносим извинения за временные неудобства», – сказал сотрудник.

Он отметил, что пассажиров просят заранее проверять расписание электричек.