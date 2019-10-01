РИАМО - 1 окт. Прощание с советским режиссером театра и кино Марком Захаровым пройдет во вторник в столичном театре «Ленком», в этот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Режиссер театра и кино, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни.

Марк Захаров запомнился зрителям как режиссер сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других. С 1973 года он являлся главным режиссером и художественным руководителем «Ленкома».

Захаров был удостоен множества наград — ему присвоили звание Героя труда Российской Федерации, Народного артиста СССР, он был полным