РИАМО - 1 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил отменить особый противопожарный режим на территории региона со вторника, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и установлением благоприятных погодных условий постановляю отменить с 00:00 1 октября 2019 года особый противопожарный режим на территории Московской области», - говорится в документе.

В полночь 5 октября в Подмосковье будет отменен режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данные органы перейдут в режим повседневной деятельности.

Особый противопожарный режим ввели в Подмосковье 1 мая из-за угрозы природных пожаров.