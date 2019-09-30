РИАМО - 30 сен. Презентации новых книг и мастер-классы проведут в книжном магазине «Читай-город» в торгово-развлекательном центре «Европейский» 1, 2 и 5 октября, говорится в сообщении пресс-службы

На встрече 1 октября в 19:00 организатор центра «Иероглиф» Екатерина Константинова представит популярные материалы для изучения китайского языка – карточки, прописи, учебник, и расскажет о его тонкостях и секретах. Участники встречи узнают, сколько иероглифов надо знать, чтобы прочитать меню, как найти значение незнакомого иероглифа и даже как написать письмо с их помощью.

«Создатели проекта «Манмалаи» Наталья Белявская и Риналия Абдуллина расскажут о том, как прошли путь от студентов до преподавателей и гидов-переводчиков, выпустивших свой иллюстрированный словарь по китайскому языку. Специальный гость – организатор чайного проекта RealChinaTea», – говорится в сообщении.

Все гости получат карманный русско-китайский разговорник в подарок. На встрече разыграют сертификат на бесплатное обучение китайскому в центре «Иероглиф».

В издательстве БОМБОРА выходит книга «50 смертных грехов в русском языке. Говори и пиши правильно». Ее написал автор Telegram-канала «Учитель русского». Он ведется от лица самого обычного школьного учителя из Курской области, который бесстрашно борется с окружающей безграмотностью.

Автор канала 2 октября в 19:00 расскажет, какие ошибки чаще всего допускают люди в разговоре и в переписке – и почему это всех так раздражает. На встрече можно будет задать автору любые вопросы и подписать его красочно оформленную книгу на память.

Опытный кардиолог и известный блогер Елена Аньшна 5 октября в 15:00 представит свою книгу «Доктор Сердце. Советы кардиолога, которые помогут сохранить здоровье». Сердце – очень выносливый орган, не знающий покоя ни днем, ни ночью, и вместе с тем весьма уязвимый. До сих пор сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. И все потому, что мы совсем мало знаем о сердце и не умеем заботиться о нем. Автор ответит на самые волнующие вопросы о работе сердца, сердечно-сосудистых заболеваниях, их лечении и профилактике.

Все мероприятия бесплатны и пройдут по адресу: город Москва, Площадь Киевского вокзала, 2, ТРЦ «Европейский», магазин «Читай-город».