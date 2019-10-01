РИАМО - 1 окт. Во вторник в столице стартует новый сезон проекта для людей старшего возраста «Московское долголетие», теперь для участников доступны секции по зимним видам спорта на свежем воздухе, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Проект «Московское долголетие» был запущен в 2018 году. В бесплатных секциях и кружках москвичи старшего возраста изучают информационные технологии и английский язык, занимаются спортом, танцами и творчеством самых разных направлений.

«Чаще всего в «Московское долголетие» приходят москвичи в возрасте 60-70 лет. Однако более 8,3 тысячи участников (7,2%) перешагнули 80-летний рубеж. Приблизительно треть пенсионеров посещает два кружка и более. 85% участников программы – женщины», – отмечается в сообщении.

Если в прошлом году кружки и секции вели 133 организации-партнера программы, то в 2019 году список расширился до 1268 организаций. В новом осенне-зимнем сезоне «Московского долголетия» программа секций и кружков серьезно расширилась и обновилась.

«Спортивное направление является одним из самых популярных, его выбирает примерно половина участников программы. На данный момент открыт набор в 240 спортивных групп. Участники программы смогут заниматься 24 новыми видами спортивных игр, включая футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, фехтование, гольф, бильярд, стрельбу и другие», – перечисляется в материале.

Впервые будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. В 14 парках можно будет посетить лыжные тренировки, в 17 парках будет организовано катание на коньках.

Кроме того, в рамках проекта 26 столичных вузов предлагают 225 учебных программ, среди которых (помимо неизменно популярных информационных технологий и английского языка) есть курсы психологии, бизнеса, ландшафтного дизайна (обустройства дачи), пчеловодства, овощеводства, сомелье, занятия по развитию творческих способностей, клубы по интересам (например, любителей кино), а также дискуссионные клубы, развивающие коммуникационные способности и умение поддерживать беседу на любую тему.

В новом сезоне к программе присоединились МГУ имени Ломоносова, Тимирязевская академия, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, РЭУ имени Плеханова, Московский государственный университет пищевых производств и другие вузы.

По инициативе участников «Московского долголетия» и театральных деятелей программа открывает новое направление – театральные студии, в которые уже записались более 2 тысяч человек. Москвичи старшего возраста будут изучать актерское мастерство, сценическую речь и другие основы театрального искусства. Занятия будут проходить на базе досуговых и культурных центров, общеобразовательных школ, театров и выставочных залов.