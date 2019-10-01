РИАМО - 1 окт. Осенне-зимний сезон охоты на копытных животных открывается в Московской области во вторник, охотиться на лося, косулю, благородного и пятнистого оленей, а также кабана можно будет до 31 декабря.

По результатам проведенного мониторинга охотничьих ресурсов в Московской области были установлены квоты добычи копытных животных в сезоне охоты 2019-2020 годов.

Разрешение на добычу охотресурсов и путевку на охоту в угодьях можно получить непосредственно в охотничьих хозяйствах. На сегодняшний день в регионе насчитывается 62 охотничьих угодия, где можно получить соответствующие разрешения.

В Подмосковье зарегистрировано около 200 тысяч охотников. С учетом москвичей всего в регионе порядка 500 тысяч охотников. Им следует помнить, что запрещается осуществлять добычу животных с применением охотничьего огнестрельного оружия на расстоянии ближе 200 метров от жилья, стрелять на шум и шорох, по неясно видимой цели, стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным и межевым, рекламным конструкциям, жилым и нежилым помещениям.

По требованию производственного охотничьего инспектора охотник обязан предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу и путевку, а также вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия охоты, продукцию охоты и транспортные средства для их осмотра.