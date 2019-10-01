РИАМО - 1 окт. Четвертый форум «серебряных» волонтеров открывается в Москве во вторник, на мероприятие соберутся участники из разных регионов России.

Форум станет ключевым событием в сфере развития добровольчества среди граждан старшего возраста и объединит наиболее активных представителей «серебряного» волонтерства, представителей молодежных добровольческих организаций, региональные органы власти, а также профессиональных спикеров и экспертов в сфере «серебряного» волонтерства.

Форум продлится по 4 октября. Его мероприятия будут поделены на три основных блока - образовательный, культурный и «полезный». Участники также встретятся с известными людьми. Помимо этого, важным событием станет конкурс грантов «Молоды душой».