РИАМО - 1 окт. Сезон фонтанов завершается в столице во вторник, после отключения фонтанов коммунальщики приступят к работам по их консервации.

Консервация фонтана включает в себя целый комплекс работ: слив воды, промывку чаш, демонтаж насадок с установкой заглушек, снятие шаровых кранов, прочистку заборных решеток, продувку трубопроводов, демонтаж светильников, установку укрытий и так далее.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и элементами декора нуждаются в дополнительной защите от холодов. Так, на «Пушкинском» фонтане установят защитные металлические конструкции, а на светодинамическом фонтане в Царицыне - специальный купол, который защитит инженерное сооружение в зимний период и позволит проводить работы, необходимые к следующему сезону. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы.

Зимой специалисты ГБУ «Гормост» готовят насосное и электромеханическое оборудование фонтанов к эксплуатации в весенне-летний период. Предприятие обеспечивает эксплуатацию 87 городских фонтанов, расположенных в знаковых местах столицы.

Всего в Москве установлено более 600 фонтанов, из которых 60 крупных. В сезон они работают каждый день с 08:00 до 23:00 и до 00:00 по выходным и праздникам.