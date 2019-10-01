РИАМО - 1 окт. С 1 по 16 октября управление Роспотребнадзора по Московской области проводит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививкам, сообщается на сайте ведомства.

«Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом», — говорится в сообщении.

Вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема.

Получить консультации можно по телефонам Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555 49-43, отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области 8 (495) 586-12-01, 8 (495) 586-12-23, в территориальных отделах, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».