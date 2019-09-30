РИАМО - 30 сен. С 1 октября Московский зоопарк переходит на режим работы с 09:00 до 18:00, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы зоосада.

С 16 сентября Московский зоопарк работает с 09:00 до 20:00.

«С 1 октября зоопарк перейдет на осенний режим работы и будет открыт с 09:00 до 18:00. Билетные кассы будут работать с 09:00 до 17:00, в этот же временной промежуток посетители смогут попасть на территорию», - сказал собеседник агентства.

По прогнозам зоологов, первыми в этом году уснут сурки. Уже сейчас из троих особей активен только один Арчи - четырехлетний самец, а вот самки Сара и Нагайна уже почти не выходят из своей теплой норы.

«Следующие на очереди – тушканчики. Эти зверьки также проведут холодное время года в состоянии анабиоза: температура их тела снизится до 8 градусов, дыхание и биение сердца станут редкими, почти неразличимыми, а также замедлятся все обменные процессы в организме. Сейчас сотрудники дают тушканчикам много жирных семян, постоянно контролируют динамику набора веса, а также постепенно снижают температуру в помещении, где содержатся зверьки», - добавил собеседник агентства.

По его словам, следом за тушканчиками в спячку впадут сони и ежи, которые засыпают самостоятельно в вольерах. Через пару недель сотрудники принесут соням верблюжью и волчью шерсть, из которой грызуны будут строить своеобразные теплые гнезда, где проспят до наступления весны.

«Уже сейчас можно заметить, что еноты-полоскуны слегка потолстели и все реже выходят из своих домиков. Обычно они отдыхают в кроне растущей в их вольере лиственницы или неторопливо обходят свои владения. Когда станет холоднее, еноты соберутся в один домик, чтобы согревать друг друга, и заснут. В отличие от тушканчиков и сурков, они могут просыпаться в течение зимы, чтобы проверить, не наступила ли весна, или чтобы подкрепиться. Схожим образом проходит спячка у енотовидных собак», - уточнил сотрудник пресс-службы зоопарка.

Также с наступлением холодов в своих искусственных берлогах заснут бурая медведица Роза и пара гималайских медведей, которые уже стали менее активными за последний месяц, но увидеть их гуляющими на свежем воздухе еще можно утром до 13:00. После этого времени они идут во внутреннюю часть своих вольеров, чтобы вздремнуть. При этом белые медведи и большие панды зимой не впадают в спячку, поэтому посетители всю зиму смогут навещать полярных медведей Мурму и Врангеля и панд Диндин и Жуи.

«Подготовка к холодам идет полным ходом не только у животных, погружающихся в зимний сон или спячку. Так, в теплые вольеры переехали равнинный тапир Сью, карликовый бегемот Ксюша, кошачьи лемуры, сурикаты, борнейские и суматранские орангутаны. Также перебраться в тепло готовятся птенцы кафрских рогатых воронов. А вот большие бакланы и кудрявые пеликаны совсем обоснуются на зимовку в павильоне «Птицы и бабочки» только в конце октября», - подытожил собеседник агентства.

Фламинго переведут в теплое зимнее помещение, как только вода в наружном вольере начнет замерзать. Пока птицы обитают в открытом вольере на Большом пруду и остаются в зимнем вольере только на ночевку.