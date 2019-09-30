РИАМО - 30 сен. В Раменском городском округе нарушили порядок проведения электронного аукциона на ремонт автомобильных дорог общего пользования, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу АО «ДЕКОМП» на действия МБУ «Раменские автомобильные дороги» и МКУ «Центр закупок» при проведении электронного аукциона на ремонт автомобильных дорог общего пользования в поселке Кратово и поселке Ильинский. Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу АО «ДЕКОМП» обоснованной», – говорится в сообщении.

Антимонопольный орган выдал учреждениям обязательные для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.