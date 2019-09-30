РИАМО - 30 сен. Движение на участке «зеленой» ветки Московского метрополитена восстановили после падения человека, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от «Белорусской» до «Новокузнецкой» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

«Движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график», – говорится в сообщении.