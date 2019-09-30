РИАМО - 30 сен. Врачи в Подмосковье выхаживают недоношенную девочку с очень низкой массой тела, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В отделение неонатологии Ступинской больницы доставили новорожденную девочку из Ясногорского района Тульской области. Ребенка привез сосед роженицы спустя два часа после домашних родов. У матери девочки это уже третий ребенок: второго малыша женщина тоже родила дома.

«Состояние ребенка было тяжелым. Врачи диагностировали у малышки, родившейся на 35-й неделе беременности, множество инфекций, а также внутриутробную пневмонию, гипотермию, недоношенность, малую массу тела при рождении и задержку внутриутробного развития третьей степени», – говорится в сообщении.

Рост девочки составляет всего 41 сантиметр, а вес – 1,7 килограмма. Пуповина ребенка была завязана узлом.

«Врачи неонатологи назначили новорожденной инфузионную и антибактериальную терапию, а также минимальную поддержку дыхания. После нормализации состояния маленькая пациентка маршрутизирована специализированной бригадой в Подольскую детскую городскую больницу в отделение патологии новорожденных, где продолжит лечение», – рассказала заведующая неонатальным отделением Людмила Соколовская.

По мнению медиков, роды в домашних условиях – это не самое лучшее решение, которое может принять беременная. В этом случае очень велик риск тяжелых и даже трагических последствий.

«Необходимо помнить, что роды — это процесс, на любом этапе которого могут возникнуть различные осложнения. Важно, чтобы рядом с женщиной в этот момент находились врачи для оказания быстрой медицинской помощи. В Подмосковье работают 42 учреждения родовспоможения — перинатальные центры, где оказывается помощь самого высокого — третьего уровня, а также родильные дома и отделения. Я призываю будущих родителей внимательно подходить выбору роддома, заботиться о своем здоровье и будущем малыша», – добавила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По всем вопросам, возникающих у будущих мам, готовы проконсультировать операторы единого call-центра «Стань мамой в Подмосковье».