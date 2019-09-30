РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Жительница Люберец пожаловалась главе городского округа Владимиру Ружицкому на злостное нарушение правил дорожного движения и хамское отношение водителей маршрутов №23 к пассажирам, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник вечером Ружицкий провел встречу с жителями в поселке Октябрьский.

«Значит нужно пригласить инспекцию, которая проверит водителей этого маршрута. Если нарушения выявят, то нужно менять перевозчика, если жители недовольны, то нужно провести аукцион и выбрать нового перевозчика», – сказал Ружицкий.