РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В понедельник вечером на Курском вокзале Москвы отменили ряд электропоездов, которые следуют в сторону Подольска, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ранее по техническим причинам было временно приостановлено движение поездов на станции Подольск. В пути задерживались несколько пригородных поездов. Однако днем сообщили о том, что движение стабилизировали.

В 18:00 в понедельник на Курском вокзале Москвы по громкоговорителю пассажирам сообщили об отмене электропоездов до 19:00, которые следуют до Подольска. После чего на вокзале отключили свет. В ожидании электропоездов находится большое количество человек.

Движение на Подольск возобновится в 19:08. До станции Столбовая электропоезд отправится в 19:13.