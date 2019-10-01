С 1 октября в Московской области, как и по всей России, повышают зарплату работникам бюджетной сферы. Федеральное правительство разработало программу индексации зарплат бюджетникам до 2021 года. Размер надбавки будет увязан с уровнем инфляции предыдущего года. Каких категорий бюджетников коснется нынешнее повышение и на какой рост зарплаты они могут рассчитывать в 2019 году, разбиралась обозреватель РИАМО.

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За рамками «майских» указов

© сайт Мэра Москвы

В начале этого года министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о решении правительства повысить зарплаты бюджетникам, которых не затронули «майские» указы президента 2012 года.

В соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», для таких категорий сотрудников запланирован следующий рост зарплат: с 1 октября 2019 – на 4,3%, с 1 октября 2020 – на 3,8%, с 1 октября 2021 – в зависимости от уровня инфляции во втором квартале предыдущего года. В общей сложности повышение охватит свыше 2 миллионов работников.

Согласно распоряжению правительства РФ № 415 от 13.03.2019, с 1 октября зарплату повысят:

- сотрудникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

- федеральных госорганов;

- гражданскому персоналу воинских частей, а также учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Прибавку получат инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование: техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики и т.п. Повышение коснется бухгалтеров и кадровиков бюджетных учреждений, нянечек и воспитателей в детских садах, соцработников, спасателей и пожарных системы МЧС, гидробиологов, океанологов, метеорологов, работников селекционно-семеноводческих центров, ветеринарной службы, десантно-пожарной службы лесного хозяйства, лесников и др.

Средства возьмут из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В 2019 году на повышение зарплат бюджетников регионы получат дополнительные 100 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Представителям тех профессий, рост зарплат которых регулируется «майскими» указами, зарплату проиндексировали 1 сентября на 6%.

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На уровень инфляции

Зарплаты будут проиндексированы на уровень инфляции предыдущего года.

По итогам 2018 года, инфляция в стране составила 4,3%. 1 октября минимальный рост зарплаты, рекомендованный Российской трудовой комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, составит 4,3%.

При этом, по прогнозу Центробанка, рост цен за текущий год будет около 5%.

Рост зарплаты того или иного сотрудника планируется в несколько сотен рублей, но его конкретный размер зависит от нескольких факторов.

Как поясняет государственный советник РФ второго класса, доктор экономических наук, профессор Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Людмила Пронина, многое зависит от отрасли, региона и конкретной профессии. К тому же изначально в автономных учреждениях зарплата, как правило, выше, а в казенных и бюджетных – ниже.

Кроме того, многое будет зависеть от состояния регионального или муниципального бюджета, из которого платится зарплата сотруднику, а также размера финансовой помощи из федерального бюджета.

«Если в регионе есть средства, то поднять зарплату там могут и на 5%», – прогнозирует эксперт.

Таким образом, рост зарплаты бюджетников в отдельных регионах может быть выше установленной правительством нижней планки в 4,3%.

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Сохранить уровень жизни

Благодаря повышению зарплат в государстве может вырасти спрос на товары и услуги, который, в свою очередь, стимулирует рост ВВП. Однако, согласно данным Росстата, в 2018 году 18,3% россиян заметили снижение зарплат.

Несмотря на небольшую сумму прибавки, индексация зарплаты должна оказать положительное влияние на экономику, считает Людмила Пронина. В данном случае речь идет лишь о сохранении уровня жизни граждан.

«Для серьезных изменений в экономической ситуации рост зарплат должен быть более существенным», - говорит профессор РАНХиГС.

Такая индексация носит поддерживающий, а не стимулирующий характер, и притока людей на низкооплачиваемые должности, например в учреждения здравоохранения, где есть дефицит кадров, ждать не стоит. Поэтому на кадровую ситуацию прибавка на повлияет.

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Индексация в Московской области

В Подмосковье повышение зарплат пройдет по той же схеме, что и во всей стране. Для этого будут приняты аналогичные распоряжению правительства РФ № 415 нормативные правовые акты на региональном и муниципальном уровнях.

Итоговый размер прибавки будет зависеть от того, сколько средств заложено в конкретном муниципальном бюджете на зарплаты сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных бюджетных учреждений. В любом случае рост зарплат должен быть не ниже, чем 4,3%.

По итогам первого полугодия 2019-го, среднемесячная заработная плата работников в Московской области составила чуть более 52 тысяч рублей, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.