РИАМО – 30 сен. С целью повышения комфорта прогулок в парках Подмосковья начали устанавливать точки бесплатного входа в Интернет, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
«Гулять в подмосковных парках культуры и отдыха станет еще приятнее. В шести парках до конца года появятся точки Wi-Fi», - заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Список парков, где появятся точки Wi-Fi:
Одинцовский городской округ – парк «Октябрь», городской парк в Звенигороде;
городской округ Подольск – «Дубрава»;
городской округ Шаховская – городской парк;
городской округ Электросталь – парк «Авангард»;
городской округ Озеры – парк «Дубки».
«Помимо этого, в 15 парках до конца года будут установлены уличные зарядные станции», – уточнил Хайкин.
Проблема разряженного телефона в наше время является очень актуальной. С заботой о посетителях парков культуры и отдыха Подмосковья будут оборудованы уличные зарядные станции.
Список парков, где появятся зарядные станции:
Богородский городской округ – городской парк;
городской округ Реутов – - центральный парк, парк «Фабричный пруд»;
городской округ Жуковский – городской парк;
городской округ Кашира – городской парк;
городской округ Королев – парк имени Калинина;
городской округ Подольск – парк имени Талалихина;
Одинцовский городской округ– парк КСЦ, городской парк в Звенигороде;
Раменский городской округ – городской парк;
городской округ Солнечногорск – городской парк;
Талдомский городской округ – парк «Победа»;
городской округ Воскресенск – парк Москворецкий;
городской округ Клин – парк Сестрорецкий, Высоковский парк.
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