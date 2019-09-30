РИАМО – 30 сен. С целью повышения комфорта прогулок в парках Подмосковья начали устанавливать точки бесплатного входа в Интернет, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Гулять в подмосковных парках культуры и отдыха станет еще приятнее. В шести парках до конца года появятся точки Wi-Fi», - заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Список парков, где появятся точки Wi-Fi:

Одинцовский городской округ – парк «Октябрь», городской парк в Звенигороде;

городской округ Подольск – «Дубрава»;

городской округ Шаховская – городской парк;

городской округ Электросталь – парк «Авангард»;

городской округ Озеры – парк «Дубки».

«Помимо этого, в 15 парках до конца года будут установлены уличные зарядные станции», – уточнил Хайкин.

Проблема разряженного телефона в наше время является очень актуальной. С заботой о посетителях парков культуры и отдыха Подмосковья будут оборудованы уличные зарядные станции.

Список парков, где появятся зарядные станции:

Богородский городской округ – городской парк;

городской округ Реутов – - центральный парк, парк «Фабричный пруд»;

городской округ Жуковский – городской парк;

городской округ Кашира – городской парк;

городской округ Королев – парк имени Калинина;

городской округ Подольск – парк имени Талалихина;

Одинцовский городской округ– парк КСЦ, городской парк в Звенигороде;

Раменский городской округ – городской парк;

городской округ Солнечногорск – городской парк;

Талдомский городской округ – парк «Победа»;

городской округ Воскресенск – парк Москворецкий;

городской округ Клин – парк Сестрорецкий, Высоковский парк.