РИАМО - 30 сен. На столичных дорогах в вечерний час пик образовались значительные пробки, общая загруженность оценивается в восемь баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент наблюдаются затруднения трафика на МКАД: на севере по внешней стороне, на юго-востоке на внутренней стороне, на западе на внешней стороне. Загружены Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо. На некоторых участках данных трасс скорость движения потока упала до 3-5 километров в час.

В центре столицы традиционно затруднения отмечаются на Тверской улице, Петровке, Моховой, Кузнецком мосту, Знаменке, Кремлевской и Москворецкой набережных.

По прогнозу сервиса, к 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в шесть баллов.