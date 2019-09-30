РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Трубы обследуют в одном из домов на Литейной улице в Подольске после жалобы жительницы на залив квартиры, сообщается на странице депутата Мособлдумы Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

Максимович на днях провел личный прием граждан в общественной приемной подольского отделения партии «Единая Россия».

«Ряд вопросов касался оказания материальной помощи и социальной поддержки, сферы ЖКХ. Так, подольчанка Надежда Трушина обратилась с проблемой протечки труб и залива квартиры в жилом доме №3 по улице Литейная. В ближайшее время совместно с представителями управляющей компании, обслуживающей дом, сотрудниками МКУ «Окружное хозяйство» будет произведено обследование», – сказал Максимович.

Он отметил, что все обращения, поступившие от граждан, были взяты на контроль или же решены.