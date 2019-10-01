РИАМО – 1 окт. Со вторника, в соответствии с поправками в закон об ОСАГО, в России выросла с 100 тысяч до 400 тысяч рублей предельная сумма выплат в случае, если ДТП оформлено без участия инспекторов ГИБДД, сообщают «Известия».

«Раньше в пилотном формате это правило действовало в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области», - отмечает издание.

Данная норма действует в тех случаях, когда в аварию попали две машины и ДТП обошлось без жертв. Водители при этом должны иметь полисы ОСАГО и согласиться в своих показаниях.

«Кроме того, все должно быть зафиксировано с помощью аппаратуры ГЛОНАСС или специального приложения для смартфона и занесено в специальную систему, иначе придется рассчитывать на выплату до 100 тысяч рублей», - добавляется в материале.