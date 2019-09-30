РИАМО - 30 сен. Традиционное спортивно-массовое мероприятие «Серпуховский марафон» состоится 5 октября, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Приглашаем любителей бега принять участие в «Серпуховском марафоне»! Бегунам предложат на выбор дистанции: 5 километров, 10 километров, 21,1 километра и 42,2 километра», – говорится в сообщении.

Для участия в марафоне нужно ознакомиться с положением и зарегистрироваться на сайте. Маршрут мероприятия будет проложен через все достопримечательности города.

Для получения стартового номера в день мероприятия участник обязан предъявить:

- документ, удостоверяющий личность и возраст: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, водительские права, военный билет;

- оригинал или копия (при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к участию в забеге;

- спортивная (медицинская) страховка от несчастных случаев.