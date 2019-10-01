РИАМО – 1 окт. Со вторника налог на добавленную стоимость на фрукты и ягоды в России снизили с 20% до 10%, сообщает «Российская газета».

Соответствующие изменения ранее внесли в Налоговый кодекс РФ.

«Также меняется НДС и для пальмового масла, только в сторону увеличения. Налог поднимается с 10% до 20%», - добавляется в материале.

С 1 января текущего года в стране повысили основную ставку НДС с 18% до 20%. Депутат Госдумы Владимир Гутенев ранее сообщил, что в ближайшей перспективе профицит российского бюджета позволит рассмотреть вопрос о снижении НДС на 3-4%.