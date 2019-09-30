РИАМО - 30 сен. Ремонт Верейской школы №1 в Наро-Фоминске готов на 70%, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Ремонт проходит в рамках государственной программы Московской области на 2017-2025 годы «Образование Подмосковья». На ремонт из областного бюджета выделено 88,5 миллионов рублей, из бюджета Наро-Фоминского городского округа – 27,4 миллиона рублей.

«Объем выполненных работ составляет уже 70%. Ведутся работы по обустройству слаботочных электрических систем, вентиляции, крыльца и отмостки здания, благоустройству территории. Идет монтаж каркаса подвесных потолков на трех этажах», – говорится в сообщении.

Результатом капитального ремонта станет полностью отремонтированное здание с современным оборудованием и мебелью. На время ремонтных работ школьники 5-11 классов обучаются в здании начальной школы.