РИАМО – 30 сен. В Подмосковье площадки для выгула собак являются очень важным объектом благоустройства, для удобства собаководов такие объекты разместят до конца 2019 года в восьми парках культуры и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«При обустройстве площадок необходимо оборудовать их элементами для дрессировки. Кроме проведения занятий на таких площадках также можно организовывать различные соревнования между животными и их хозяевами. Это не только разбавит жизнь питомцев и их владельцев, но и привлечет внимание к этому месту остальных людей», – отмечается в сообщении.

В свою очередь министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин заверил, что до конца года в восьми парках культуры и отдыха откроют площадки для выгула собак.

Список парков:

Наро-Фоминский городской округ – парк «Мечта»;

городской округ Солнечногорск – городской парк;

Талдомский городской округ – парк «Победа»;

городской округ Егорьевск – парк 200 лет Егорьевску;

городской округ Ивантеевка – городской парк;

городской округ Кашира – городской парк;

Ленинский городской округ – парк «Солнечный берег» и Тимоховский парк.