РИАМО – 30 сен. В стационар Солнечногорской центральной районной больницы доставлен бесконтактный пневмотонометр для измерения внутриглазного давления, стоимость нового оборудования составила примерно 770 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Тонометр уже введен в эксплуатацию.

«В данной модели применен новый алгоритм управления воздушным потоком, который позволяет мгновенно и точно регулировать давление воздуха. При этом шум снижен до минимума, а воздушный поток смягчен. Новая «умная» центровка и функция автозапуска обеспечат комфорт пациента и снизят до минимума длительность измерения», – отмечается в сообщении.

По словам врача-офтальмолога Солнечногорской больницы Натальи Воробьевой, аппарат позволит более качественно оказывать помощь взрослому населению.

«Тонометр позволяет измерять внутриглазное давление без касания глаза пациента, что исключает риск занесения инфекции. Точность измерения высока, аппарат позволяет выявлять глаукому на ранних стадиях, подходит для скрининга, а также не имеет ограничения по возрасту пациентов», – дополнила она.