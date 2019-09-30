РИАМО -30 сен. В рамках программы «Чуткая власть» в 14 парках Подмосковья можно получить бесплатно шлем, использующийся для катания на скейтах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В рамках программы «Чуткая власть» в 14 парках, где оборудованы скейт площадки, будут раздавать детям до 14 лет, желающим покататься на скейтах, бесплатно шлемы. Такая инициатива поступила от министерства благоустройства. На каждом шлеме есть эмблема «Живу спортом» и логотипа правительства Московской области. Здоровья и безопасность – это неотвратимая часть нашей заботы о жителях и благоустройства», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Во время своих объездов Хайкин обратил внимание на небезопасное катание на скейт-площадках, которые организованы в парках.

Кроме того, он пообщался с ребятами, которые хотят кататься, но родители им не разрешают из-за отсутствия защиты. Таким образом родилась идея раздавать бесплатно шлемы в парках.

«В этих 14 парках установлены информационные стенды с рекомендациями по пребыванию на скейт-парках, а также организован бесплатный прокат шлемов для детей возрастом до 14 лет», – подчеркнул Хайкин.