РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. В учреждениях культуры подмосковных Люберец 1 октября пройдет более 50 мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Традиционно в золотую осеннюю пору все наше внимание обращено к людям старшего поколения. Именно осенью, в первый день октября, мы празднуем День пожилых людей, чествуя наших дорогих бабушек и дедушек. В этот день в округе запланировано 55 мероприятий. Как ожидается, в них примут участие более 4 тысяч человек», – сказал Ружицкий.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей, состоятся в Люберцах и поселках округа. Так, в Люберецком дворце культуры праздничная программа пройдет в 15:00. В Красковском культурном центре в 18:00 состоится музыкально-развлекательная программа «Вечно молоды душой!» с чаепитием и сладкими подарками.

В 11:00 в Центре культуры и семейного досуга «Томилино» начнется праздничный концерт «Чтобы сердце и душа были молоды». В культурно-досуговом центре «Союз» в Малаховке в 17:00 пройдет концертная программа «Золотая пора», а в культурно-досуговом центре «Октябрьский» в 13:00 пройдет концертная программа «Мои года – мое богатство!».