РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В подмосковном Подольске до 6 октября частично ограничат движение транспорта на Комсомольской улице, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует о том, что на текущей неделе (с 30 сентября по 6 октября – ред.) в округе начинается ремонт путепровода по улице Комсомольской, в связи с чем будет частично ограничено движение транспорта. Уже установлены дорожные знаки, свидетельствующие о начале ремонтных работ, а также связанные с этим ограничения скоростного режима на данном участке», – говорится в сообщении.

Объехать данный участок дороги можно по путепроводу на 45 километре железнодорожного участка «Москва – Серпухов»/ 11 километр автодороги «Подход к Подольску» в районе платформы Кутузовская или по выезду на улицу Кирова через Южный обход Подольска.