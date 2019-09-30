РИАМО - 30 сен. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу Московской области на «позитивный» со «стабильного», долгосрочные рейтинги региона подтверждены на уровне BBB-, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Повышение прогноза отражает ожидания агентства по уверенному росту показателей финансовой стабильности региона и подтверждает его способность поддерживать умеренный уровень долга и устойчивые бюджетные показатели.

«Московская область - один из ключевых российских макрорегионов по показателям валового регионального продукта и численности населения. Регион имеет хорошо диверсифицированную экономику, основанную на сочетании сектора услуг и перерабатывающих отраслей», — говорится в сообщении.

Повышение прогноза до уровня «позитивный» обеспечено такими рейтинговыми драйверами, как устойчивость госдолга, динамика доходов и регулируемость расходов, ликвидность бюджета региона.

«Эффективное регулирование государственного долга Подмосковья поддерживает его оптимальный объем и минимизирует расходы по обслуживанию. По этому показателю область соответствует всем требованиям и ограничениям Бюджетного кодекса РФ и министерства финансов РФ. Пересмотр прогноза отражает ожидания Fitch, что Московская область и дальше сохранит умеренный уровень долга и консолидирует бюджетные показатели, что приведет к улучшению оценки устойчивости долга в случае рейтинга Fitch», — добавляется в сообщении.

Позиция рейтинга также поддерживается сильной и расширяющейся налоговой базой в Подмосковье. В Московской области два основных драйвера роста доходов – налог на прибыль и налог на доходы физических лиц, они поддерживают высокий бюджетный потенциал региона.

Как отметила первый замминистра экономики и финансов Подмосковья Екатерина Зиновьева, повышение прогноза Fitch по рейтингам Московской области отражает последовательную бюджетную политику, успешную работу по социально-экономическому развитию региона в рамках национальных целей и приоритетов.

Прогноз Fitch подтверждает высокий уровень кредитоспособности региона и способствует высокой надежности как выпущенных, так и планируемых к выпуску ценных бумаг.