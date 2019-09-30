РИАМО - 30 сен. Почти 10 тысяч человек посетили рыбный фестиваль в подмосковном Одинцове в минувшие выходные, всего там продали более 2 тонн продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На ярмарке было представлено более 250 видов рыбной продукции от 22 добывающих и перерабатывающих компаний: крабы, раки, сибас, нерка, кижуч, корюшка, омуль, муксун, чавыча, дикая форель, морепродукты и другие деликатесы», – говорится в сообщении.

При этом гости могли не только приобрести понравившуюся продукцию, но и продегустировать на месте – у участников, в зоне фуд-корта или в ресторане на колесах. Также состоялись мастер-классы по приготовлению ухи и суши, филировке и солению рыбы.

Наибольшей популярностью у покупателей на ярмарке пользовались: рыба лососевых пород – продано более 700 килограммов, икра лососевых пород – продано 350 килограммов, рыба северных пород – продано 400 килограммов, краб дальневосточный и морепродукты – продано более 500 килограммов, икра осетровых пород – продано 4 килограмма, устрицы – 100 килограммов, рыбные консервы – более 5 тысяч штук. Всего за 4 дня фестиваля реализовано более 2 тонн рыбной продукции.

«Подобные мероприятия имеют важное значение для рыбной отрасли и это не только поддержка отечественного производителя, но и знакомство гостей и жителей Подмосковья с многообразием видов российской рыбы и формирование рыбной культуры», – отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.