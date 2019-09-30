РИАМО - 30 сен. АО «Воскресенские минеральные удобрения» презентовало новую серию анимационного научно-просветительского проекта «Приключения Колбочкина», посвященную одному из наиболее популярных заводских подразделений – полигону вторичных материальных ресурсов №2 «Лопатинский» (Белая гора), говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Первыми зрителями четвертой серии мультфильма стали учащиеся четвертых классов МОУ «Гимназия №1». К ним в гости прибыли талисман химкомбината Степан Колбочкин и его подруга Кира Вороночкина, новый персонаж проекта. После презентации мультфильма они провели для гимназистов научно-познавательную викторину на знание основ химии, истории родного города, а также производственной и природоохранной деятельности химкомбината», - говорится в сообщении.

С большинством вопросов учащиеся, несмотря на свой юный возраст, справились без особых трудностей. Наградой за знания и смекалку стали школьные принадлежности и «сладкие пятерки».

В рамках реализуемого на предприятии проекта «Уралхим» – образование и наука» планируется создание новых выпусков анимационного фильма, а также проведение викторин, праздников и открытых уроков с привлечением персонажей мультфильма. По мнению авторов, главная задача мультфильмов – прививать юному поколению воскресенцев бережное отношение к природе, любовь к родному краю и знакомить их с основами химии, экологии и биологии.

«Анимационные фильмы о приключениях Колбочкина рассчитаны на младших школьников, которым доступным и понятным языком рассказывают о химкомбинате и его сотрудниках, градообразующей и социальной роли предприятия, его природоохранной деятельности», – отметила заместитель генерального директора АО «ВМУ» по связям с общественностью Ирина Филатова.

По ее словам, каждая серия анимационного проекта уже собрала тысячи просмотров в социальных сетях и на популярных видеохостингах.

«Уверена, что новая серия «Приключений Колбочкина» вызовет интерес юных зрителей к удивительной науке химии и истории родного края», - заключила Филатова.