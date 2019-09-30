РИАМО - 30 сен. Мочильская средняя школа в подмосковных Серебряных Прудах торжественно открылась в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«После капитального ремонта распахнула двери для своих учеников и воспитанников детского сада Мочильская средняя общеобразовательная школа в Серебряных Прудах. В самые сжатые сроки были завершены работы по монтажу фасадных конструкций и внутренней отделке помещений», – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе регионального Стройкомплекса Руслану Тагиеву контролировать завершение капитального ремонта в сельской школе в Серебряных Прудах.

Сельская школа была построена в 1980 году, при этом ранее в здании ни разу не был проведен капитальный ремонт. В обновленном здании образовательного учреждения разместится школа, в которой обучается 69 человек, и детский сад на 33 места.

Ранее первый зампред правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова сообщала, что на ремонт здания было выделено свыше 72 миллионов рублей.