РИАМО – 30 сен. Инспекторы эконадзора провели рейд в Дубне, в ходе которого зафиксировали нарушение правил обращения с отходами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Так, водитель грузового автомобиля вместо того, чтобы везти мусор на законный объект размещения, решил сбросить груз в лесном массиве.

«Задержав нарушителя с поличным, сотрудники Минэкологии составили протокол об административном правонарушении и настояли на том, чтобы отходы были загружены обратно в самосвал и транспортированы на место размещения», – отмечается в сообщении.

Накануне сотрудники Минэкологии пресекли попытки незаконно разместить строительные отходы в Солнечногорском округе и на территории воинской части в деревне Ашукино Пушкинского округа.

Задержаны и отправлены на штрафстоянку два самосвала, их водители привлечены к административной ответственности, возбуждены дела об административных правонарушениях.

«В связи с участившимися жалобами жителей Подмосковья на незаконные свалки мы усилили рейдовую работу. И это уже дает свои плоды: во многих случаях нарушения удается не только зафиксировать, но и предотвратить. Инспекторы эконадзора будут продолжать рейдовые мероприятия, пока ситуация не нормализуется», – поделился заместитель министра экологии и природопользования Вадим Воронцов.