РИАМО - 30 сен. Сведения в отношении ООО «Капитал Строй» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, так как компания нарушила условия контракта на замену ограждения территории школы в Пушкинском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные начальной школой – детским садом №63 в Пушкинском округе в отношении ООО «Капитал Строй».

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по замене ограждения территории образовательного учреждения. В связи с нарушением ООО «Капитал Строй» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Капитал Строй» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.