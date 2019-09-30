РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. Подольские спортсмены Ирина Головатюк и Вячеслав Мамичев стали победителями первого этапа первенства России по летнему биатлону, говорится в сообщении пресс-службы Подольского центрального спортивного клуба «Витязь».

В Смоленской области 29 сентября прошел первый старт первенства России по летнему биатлону среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения (спринт).

«Победителями стали представители спортивной школы олимпийского резерва округа, члены Подольского центрального спортивного клуба «Витязь» Ирина Головатюк и Вячеслав Мамичев. Помимо этого, Арсений Власов занял 6 место, а Александр Сайфиев – 12 место», – говорится в сообщении.

Как отметил президент центрального спортивного клуба «Витязь» Борис Иванюженков, подольские спортсмены стабильно побеждают в новом для округа виде спорта – биатлоне. Что в зимнем, что в летнем. Также он поздравил спортсменов с успешным выступлением и пожелал им дальнейших спортивных побед.