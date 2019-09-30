РИАМО - 30 сен. Врачи, работающие в НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, заявили о готовности уволиться в полном составе из-за конфликта с новым руководством и невыносимых условий работы.

Видеозапись была опубликована на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс Врачей».

«Мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с нами, объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны», – заявил один из сотрудников.

По словам другого врача, долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях – отсутствует банальная вентиляция, стены поедает плесень, а палаты переполнены больными. Строительство новых корпусов, по его словам, тянется уже 20 лет, а ввод в эксплуатацию ежегодно откладывается.

Также онкологи рассказали, что новое руководство «терроризирует сложившийся трудовой коллектив».

Специалисты требуют отстранения назначенного в июне нового руководства и обеспечения прозрачности начисления зарплаты. Кроме того, они заявляют о необходимости провести аудит строительства новых корпусов.

Всего к увольнению готовы 26 сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина.