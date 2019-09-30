РИАМО - 30 сен. Представители комитета по конкурентной политике Московской области провели в Наро-Фоминске круглый стол, в рамках которого рассказали предпринимателям и общественникам об электронном магазине для закупок малого объема, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Электронный магазин функционирует в Подмосковье с апреля 2018 года. Он позволяет проводить малые закупки в электронном виде, обеспечивая их доступность и открытость.

«Заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области Максим Фатин вновь призвал участников круглого стола давать обратную связь: что удобно, на что стоит обратить внимание, а также активнее выходить с вопросами и предложениями по развитию электронного магазина», - говорится в сообщении.

В частности, на встрече обсудили сокращение сроков подачи заявок, повышение ценового порога закупок вне электронного магазина, штрафные санкции для поставщиков и заказчиков при нарушении условий контракта и другие вопросы.

Как отметил первый заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Виталий Ширшов, в системе электронного магазина Московской области работают 94 заказчика из этого муниципалитета.

«За девять месяцев текущего года было опубликовано порядка 1863 закупок. Отмечу, что в округе заказчики не злоупотребляют проведением срочных закупок в электронном магазине. По результатам проведенных процедур заказчиками было заключено 1252 контракта. Процент экономии на торгах составил 13%», - добавил Ширшов.

Круглые столы по вопросам работы электронного магазина проводятся ежемесячно в разных муниципалитетах Московской области. Встречи с представителями бизнеса уже прошли в Химках, Дмитрове, Красногорске, Мытищах, Рузе, Клину, Одинцове.

«У нас есть активные поставщики, которые приезжают на каждую встречу. Это говорит о том, что они видят в них потенциал», - прокомментировала председатель регионального комитета по конкурентной политике Елена Волкова.