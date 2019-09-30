РИАМО - 30 сен. На участке Коломенского участкового лесничества сняли карантин с территории в 1270 гектаров, который был установлен из-за большого черного елового усача, в ходе последней проверки вредителя на участке леса не выявили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Управление провело мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории лесного массива Коломенского участкового лесничества, расположенного в Коломенском округе, площадью 1270 гектаров. Там с 2012 года были установлены карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим по большому черному еловому усачу, переносчика опасного карантинного объекта - сосновой стволовой нематоды.

«Управлением в 2012 году разработан и направлен правообладателю лесного массива (Коломенское участковое лесничество Ступинского филиала ГКУ Московской области «Мособллес») план мероприятий по борьбе с карантинным объектом и меры по предотвращению распространения локализации и ликвидации очага большого черного елового усача», — говорится в сообщении.

В августе был проведен визуальный осмотр деревьев хвойных пород, отобраны образцы фрагментов коры и стружка хвойных деревьев. Кроме того, провели обследование на выявление карантинных вредителей леса с помощью феромонных ловушек. По результатам экспертизы карантинные вредители леса не выявлены, сосновая стволовая нематода также не выявлена.

В конце сентября было принято решение об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима на 1270 гектарах лесного массива.