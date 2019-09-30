РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 сен. В подмосковном Королеве 130 юношей призовут на срочную службу в Вооруженные силы России, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В понедельник в Королеве прошло совещание по организации призывной кампании. Осенний призыв начинается в России с 1 октября.

«Ряды российской армии должны пополнить 130 жителей Королева. Для того, чтобы сделать призывные кампании как можно более открытыми и гласными, в наукограде проводятся Дни открытых дверей для призывников, создан родительский комитет, который наблюдает за проведением призыва», – сказал Копцик.

О своей работе на совещании рассказали военный комиссар, медики, полицейские, сотрудники военно-учетного стола, МФЦ.

Королев в течение нескольких лет занимает лидирующие позиции по организации призывной кампании. Работа по призыву проводится гласно и открыто. Учитываются индивидуальные особенности каждого призывника, его семейное положение и пожелания при выборе места службы.

После того, как ребята отправляются к месту службы, администрация города поддерживает связь с каждым из них, а также с родителями и командирами воинских частей. Это позволяет властям быть в курсе всего, что происходит в жизни военнослужащих и оказывать поддержку молодым людям после возвращения домой.