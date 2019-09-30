РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 сен. В подмосковном Королеве 130 юношей призовут на срочную службу в Вооруженные силы России, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.
В понедельник в Королеве прошло совещание по организации призывной кампании. Осенний призыв начинается в России с 1 октября.
«Ряды российской армии должны пополнить 130 жителей Королева. Для того, чтобы сделать призывные кампании как можно более открытыми и гласными, в наукограде проводятся Дни открытых дверей для призывников, создан родительский комитет, который наблюдает за проведением призыва», – сказал Копцик.
О своей работе на совещании рассказали военный комиссар, медики, полицейские, сотрудники военно-учетного стола, МФЦ.
Королев в течение нескольких лет занимает лидирующие позиции по организации призывной кампании. Работа по призыву проводится гласно и открыто. Учитываются индивидуальные особенности каждого призывника, его семейное положение и пожелания при выборе места службы.
После того, как ребята отправляются к месту службы, администрация города поддерживает связь с каждым из них, а также с родителями и командирами воинских частей. Это позволяет властям быть в курсе всего, что происходит в жизни военнослужащих и оказывать поддержку молодым людям после возвращения домой.
Залетчик, Шерстяной или Боец: кем бы ты был в армии
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1 октября начинается осенний призыв в армию. Проверь, каким ты будешь солдатом.
Армейская служба тебя не напрягает, а вот ты ее довольно часто. Тебе свойственно попадать в различные нелепые ситуации, но ты не падаешь духом. Скорее всего, с тобой очень весело, хоть и бывают различные хлопоты.
Ты предпочитаешь не лезть в бутылку и стараешься не высовываться. Тебе проще уступить, даже если это идет вразрез с твоими интересами. Иногда тебе прилетает от командования, бывают небольшие конфликты с другими солдатами, но в целом служба идет спокойно.
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