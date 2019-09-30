РИАМО – 30 сен. В министерстве здравоохранения России считают необходимостью противостоять антивакционному лобби, которое оспаривает эффективность прививок, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В России постоянно ведется работа по совершенствованию национального календаря прививок, вносятся изменения в схемы вакцинации, расширяется контингент подлежащих вакцинации, вводятся новые вакцины. Нет ни одной другой программы в области здравоохранения, которая дала бы столь впечатляющие результаты, как профилактика», – заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании в Совете Федерации.

По его словам, во всем мире, и в РФ в частности, в настоящее время активизировалось движение антипрививочников. Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, социальные сети, религиозные организации и секты.

«Даже сокращение охвата контингента подлежащих вакцинации ведет к эпидемиологическому возврату болезней, управляемых средствами иммунной профилактики. Если уровень охвата вакцинацией снижается ниже порогового минимума, есть риск возвращения инфекций и возникновения эпидемий», – отметил Краевой.

В пример он привел полиомиелит в Таджикистане в 2010 году, дифтерии в странах СНГ в 1990-е, а также нынешние всплески кори, краснухи и коклюша в Европе.

Антивакцинаторство, также антипрививочное движение – общественное движение, оспаривающее безопасность и правомерность вакцинации. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет недоверие к вакцинам одной из десяти глобальных угроз человечеству, а ложную информацию о прививках – заразной и опасной, как сами болезни.

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