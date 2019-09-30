РИАМО - 30 сен. Московский аэропорт Домодедово внедрил новую специализированную информационную систему «Слот-Координация», предназначенную для автоматизации процесса согласования запрашиваемых авиакомпаниями слотов, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Аэропорт Домодедово — единственный аэропорт Московского авиаузла со вторым уровнем слот-координации по классификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Аэродромная инфраструктура DME позволяет аэропорту гибко подходить к согласованию слотов, предлагать авиакомпании наиболее удобное время с точки зрения распределения всех аэропортовых ресурсов, которые необходимы перевозчику», — говорится в сообщении.

«Слот-Координация» автоматически консолидирует поступившие запросы на слот по разным каналам, выделяет составляющие запроса, определяет возможность предоставления запрашиваемого времени с учетом пропускной способности аэродрома и пассажирских зон аэропорта. При необходимости система осуществляет подбор альтернатив времени вылета. Из сезонного расписания ежедневно формируется суточный план полетов.

Аэропорт в режиме реального времени получает информацию о фактическом выполнении рейсов и незапланированных изменениях в расписании. В этом году воздушная гавань вместе с филиалом «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» реализовали проект автоматической синхронизации рейсовой информации с органами управления воздушным движением (УВД).

«В суточном плане аэропорта автоматически появляются данные, передаваемые диспетчерским центром УВД, в том числе время осуществления взлета и посадки, расчетное время прибытия, курс захода на посадку, назначенная взлетно-посадочная полоса. В органы УВД передается оперативная информация о ходе подготовки рейсов к отправлению из московского аэропорта Домодедово», — добавляется в сообщении.

Поступающие в суточный план полетов данные передаются во все производственные информационные системы аэропорта, в том числе в систему управления ресурсами аэропорта (Resource Management System, RMS), которая в реальном времени распределяет аэродромную технику, персонал и статичные ресурсы, задействованные на всех этапах процесса обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Специалисты аэропорта Домодедово используют более 1,5 тысяч компактных мобильных устройств, подключенных к системе RMS. На каждом устройстве установлено приложение, через которое специалистам в автоматическом режиме поступает информация по рейсам и задачи для исполнения.