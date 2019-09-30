РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. Спортсмены подмосковных Люберец получили 14 золотых медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа РФ по тхэквондо, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета Люберец.

29 сентября в Туле прошел чемпионат и первенство Центрального федерального округа (ЦФО) России, проводимый международной Федерацией тхэквондо. Городской округ Люберцы представляли спортсмены СК «Дан-Гун».

«Результатом глубокой, систематической и кропотливой работы тренерского состава представители Люберец получили 14 золотых, девять серебряных и 10 бронзовых медалей», – говорится в сообщении.

Спорткомитет Люберец пожелал спортсменам удачи в предстоящем чемпионате России и в крупных международных соревнованиях «Московский Вызов».