РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. В подмосковных Люберцах определили тройку победителей в соревнованиях по быстрым шахматам, сообщила член правления РОО «РосМолСпорт» Наталья Муравьева.

28 и 29 сентября прошел чемпионат городского округа Люберцы по быстрым шахматам.

«Неожиданно чемпионом стал молодой Сергей Никифоров. Он сумел опередить многих фаворитов, 2 место занял Вячеслав Цой, многократный чемпион Виктор Евстигнеев на 3 месте. Соревнования проходили в Центральном шахматной клубе в здании Дома офицеров», – сказала Муравьева.