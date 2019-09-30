РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В Подольске в ходе Единого дня диспансеризации у 65% осмотренных выявили подозрения на различные заболевания, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

28 сентября в медучреждениях округа прошел Единый день диспансеризации, в ходе которого свое здоровье проверили более 300 человек, из которых более 200 женщин и около 100 – мужчин.

«У 33% осмотренных были выявлены подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, у 17% – заболевания пищеварительной системы, у 13% – заболевания нервной системы, у 1,9% – подозрения на сахарный диабет. Пациенты с выявленной патологией направлены на 2-й этап диспансеризации для прохождения углубленного обследования и назначения лечения», – говорится в сообщении.

Прошедший Единый день диспансеризации был приурочен к Всемирному дню сердца, который с 1999 года отмечается 29 сентября по инициативе Всемирной федерации сердца с целью повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире.

Всего в 2019 году в Подольске было проведено 8 Единых дней диспансеризации, осмотрено свыше 2,4 тысячи человек.