РИАМО - 30 сен. На 50 тысяч рублей оштрафовали администрацию подмосковного Звездного городка из-за непредставления сведений, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении администрации городского округа к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля».

«Основанием для привлечения администрации к ответственности стал факт непредставления сведений по мотивированному требованию Московского областного УФАС России», — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении на администрацию городского округа наложен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.