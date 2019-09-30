РИАМО – 30 сен. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин направил в комитет по бюджету и налогам поступивший пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Совет Госдумы рассмотрит проект бюджета на внеочередном заседании 2 октября. Впоследствии его направят в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы и профильные комитеты.

«До рассмотрения в первом чтении документы необходимо проанализировать с точки зрения решения задач, поставленных в послании и майском указе президента России Владимира Путина. А дальше – продолжить работу по тем направлениям, которые мы определили как приоритетные», – заявил Володин.

По его словам, в первую очередь речь идет о сокращении разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, поддержке их экономики, а также развитии сельских территорий.

В материалах к проекту говорится, что в 2020 году доходы бюджета составят 20,379 триллиона рублей, в 2021 году – 21,246 триллиона рублей и в 2022 году – 22,058 триллиона рублей. Расходы бюджета оцениваются в 2020 году в 19,503 триллиона рублей, в 2021 году – 20,634 триллиона рублей, в 2022 году – 21,763 триллиона рублей.