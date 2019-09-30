РИАМО – 30 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии на повестке в Кремле темы очередного повышения пенсионного возраста, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее экономист и член экспертного совета «Деловой России Владислав Жуковский заявил, что власти якобы рассматривают возможность повышения пенсионного возраста еще на три года: чтобы женщины выходили на пенсию в 63 года, а мужчины – в 68 лет.

«Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы к авторам этих заявлений», – сказал Песков журналистам на традиционном брифинге.

В России с начала 2019 года вступил в действие закон, повышающий пенсионный возраст. Теперь женщины выходят на пенсию не в 55 лет, как раньше, а в 60 лет, а для мужчин планку повысили с 60 до 65 лет.