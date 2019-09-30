РИАМО – 30 сен. В подмосковном Ступине прошла социальная ярмарка «Ценопад», где было организовано 37 торговых точек, на ярмарке продали почти 2 тысячи килограммов овощей и фруктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Ярмарка проходила с 27 по 29 сентября.

«В этот раз на ярмарке в категорию «ценопадный продукт» попало более 20 наименований продуктов, которые можно было приобрести со скидкой до 70%», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Наибольший покупательский спрос на социальной ярмарке «Ценопад» в Ступине зафиксирован на овощи и фрукты.

Только за выходные было реализовано 1,8 тысячи килограммов, из них 650 килограммов – картофель, а также баклажаны, кабачки, перец, помидоры, дыни. Кроме того, с наступлением холодов у покупателей большим спросом пользуется мед – реализовано порядка 150 килограммов, крымские травяные чаи и крымское варенье.

«Лучший индикатор погоды не градусник, а потребительский спрос. Как только растет интерес к меду и чаю - пришли холода. Уверен, что продавцы уже готовят варежки и шапки», – резюмировал Посаженников.